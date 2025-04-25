Официальных заявлений от клуба пока не поступало.

В скором времени нападающего омского «Авангарда» Данила Башкирова могут выставить в лист обмена. Об этом сообщил телеграм-канал «Хоккейная правда», ссылаясь на инсайдеров.

По ходу сезона 23-летний форвард поменял два клуба, поиграв за «Металлург» и «ястребов».

По некоторым данным, тренерский штаб омичей под руководством канадского специалиста Ги Буше не планирует рассчитывать на игрока в следующем сезоне.

В сезоне 2024/25 молодой нападающий провел 53 игры за две команды, забросил 7 голов, сделал 20 передач, заработал 11 очков и две минуты штрафа.

Ранее сообщалось. что по данным инсайдеров, «Авангард» также не планирует продлевать контракт с канадским нападающим Райном Спунером.