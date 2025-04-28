«Авангард» не стал продлевать с ним контракт.

Форвард Марк Верба сердечно попрощался с поклонниками «Авангарда» после двухлетнего пребывания в клубе. Прощальный пост спортсмен разместил в своих социальных сетях.

– В октябре 2023-го я только прилетел в Омск и не мог поверить, что стал игроком «Авангарда». Два сезона, по сюжетным твистам сопоставимые с фильмами Нолана, пролетели очень быстро, настал момент пожать руки и пожелать друг другу удачи! – пишет Верба.

Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку не только с трибун, но и на улице:

– Благодарен вам за те эмоции, которые вы дарили на протяжении моего выступления за «Авангард», за теплые слова и пожелания, за ваше внимание на улицах и доброе отношение, где бы я ни был! – благодарит жителей города нападающий.

Марк говорит, что именно фанаты клуба все это время придавали сил в самые сложные периоды. Именно поддержка с трибун является топливом, от которого разгорается пламя и плавится лед. Однако Верба не прощается, он лишь говорит «До свидания», намекая на следующую встречу с омичами.

Напомним, что недавно главный мененджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал список игроков, появления которых не стоит ждать в следующем сезоне. Среди 9 фамилий был и нападающий Марк Верба.