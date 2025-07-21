Форвард не торопится принимать решение.

В битву за экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева подключился еще один топовый клуб. Теперь услугами хоккеиста заинтересовался московский ЦСКА, сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

Напомним, что к бывшему нападающему «Авангарда» проявляют внимание «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург» и «Трактор». До этого нижегородское «Торпедо» направило хоккеисту официальное предложение.

Однако Ткачев пока что намерен повременить с решением.

– Я возьму сейчас паузу на 10–12 дней и приму решение. На горячую голову ничего не хочу принимать. Торопиться пока некуда, – заявил форвард «Спорт-Экспрессу».

Ткачев защищал цвета омского «Авангарда» начиная с сезона-2022/2023. За это время он принял участие в 165 играх, отметившись 50 заброшенными шайбами и 91 результативной передачей.

В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Агент хоккеиста Шуми Бабаев дал понять, что имел место конфликт с главным тренером «ястребов» Ги Буше. Он резко раскритиковал решение клуба. Сам Владимир Ткачев заявил, что еще три недели назад готов был пойти на понижение контракта и остаться. Ему предлагали 80 млн рублей.