Нападающий «Авангарда» получил официальное предложение от нижегородского клуба.

Нижегородское «Торпедо» проявляет интерес к нападающему Владимиру Ткачеву. Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ» со ссылкой на свои источники. Клуб уже направил хоккеисту официальное предложение, которое, по данным источника, было положительно воспринято игроком.

Ткачев выступал за омский «Авангард» с сезона-2022/2023. За это время он провел 165 матчей, в которых забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу.

В прошедшем сезоне форвард вернулся на лед после тяжелой травмы и сыграл всего 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 5 (1+4) очками. В плей-офф он провел 13 встреч, добавив к своей статистике еще 10 результативных баллов (3+7).

Ранее в «Авангарде» заявили, что расторгли контракт с Ткачевым в рамках оптимизации состава и бюджета. Однако сам хоккеист и его агент считают, что ключевую роль сыграли напряженные отношения с главным тренером команды Ги Буше.