Нападающий сыграет в составе омской команды впервые с 30 марта прошлого года.

Сегодня, 11 марта, нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев появился в заявке на домашний матч с нижегородским «Торпедо» на «G-Drive Арене». Встреча состоится меньше чем через час. Вчера лидера команды вывели из списка травмированных игроков, в котором он находился с начала сезона.

Форвард, не игравший в составе «ястребов» с 30 марта прошлого года, заявлен в протоколе матча на официальном сайте КХЛ во втором звене. А вот в телеграм-канале «Авангарда» фигурирует некий «Сигма Бой». Вероятно, таким образом клуб обыграл возвращение Владимира Ткачева после тяжелой травмы. И заодно напомнил болельщикам, что сегодня на сцене выступят исполнительницы вирусного трека.