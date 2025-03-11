Форвард может появиться на домашней игре омичей против «Торпедо».

Вчера, 10 марта, нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев был выведен из списка травмированных на портале Континентальной хоккейной лиги. Форвард «ястребов» на предсезонной подготовке в конце июля прошлого года получил травму ахиллова сухожилия. В текущем чемпионате он не сыграл ни одного матча.

Нападающий ездил с командой на прошедший 4-матчевый выезд, тренировался с партнерами, но не вышел на лед ни в одном матче.

Выведение из списка травмированных может означать, что Ткачев сыграет против нижегородского «Торпедо» уже сегодня, 11 марта, на «G-Drive Арене».

Ранее главный тренер омской команды Ги Буше анонсировал скорое возвращение звездного форварда. Врач, оперировавший нападающего, дал добро.