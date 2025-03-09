Врач, который оперировал нападающего, уже дал свое разрешение.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше анонсировал скорый выход на лед нападающего Владимира Ткачева. Форвард отправился с командой на 4-матчевый выезд, тренировался с партнерами, но не вышел на лед ни в одном матче.

– Владимир Ткачев очень близок к тому, чтобы наконец-то вернуться в состав. Мы уже получили добро от врача, который его оперировал, – сказал Буше после победного матча «ястребов» против «Ак Барса» (2:0). – Он должен быть готов и на льду, и вне льда. Мы делаем все по протоколу, он находится с командой, проводит разные упражнения: и контактные тренировки, и бесконтактные.

Буше также отметил, что с возвращением Ткачева и других хоккеистов «Авангард» прибавляет в уровне игры.

– Сейчас у нас нет Маклауда, Ткачева, Галимова. Когда эти ребята вернутся, они помогут нам взобраться на еще более высокий уровень. С возвращением Гранта и Чайки преобразилась наша оборона, они добавили нам габаритов. Еще будут прибавлять, улучшать свою игру и игру всей команды. Когда появятся нападающие, будем искать «химию» между ними. Нужно, чтобы мы стали единым кулаком. На пике ты, когда уже поднял кубок, в остальные моменты постоянно улучшаешься, и ребята это делают, работают с большой самоотдачей, – цитирует Буше портал «Чемпионат».

Наставник омичей доволен командой, сумевшей одержать 4 победы в выездных матчах. Сейчас важно дать команде передохнуть. Сегодня у «Авангарда» заслуженный выходной. Завтра, 10 марта, «ястребы» начнут готовиться к играм с «Торпедо» и «Трактором» (состоятся 11 и 14 марта соответственно).