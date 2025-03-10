Омск-Информ
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·Культура/Афиша

11 марта омская команда примет на домашнем льду «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Завтра, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на «G-Drive Арене» встретятся омский «Авангард» с нижегородским «Торпедо». Болельщиков ждет насыщенная предматчевая программа. Так, анонсируется приезд юных блогеров Betsy и Марии Янковской. Их хит в TikTok «Сигма Бой» попал в мировые чарты. Им составят компанию тиктокеры из Adrenalin House. Об этом сообщает официальный телеграм-канал хоккейного клуба «Авангард».

Запланирована встреча с поклонниками, автограф-сессия и фотосессии.

·Культура/Афиша

11 марта омская команда примет на домашнем льду «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Завтра, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на «G-Drive Арене» встретятся омский «Авангард» с нижегородским «Торпедо». Болельщиков ждет насыщенная предматчевая программа. Так, анонсируется приезд юных блогеров Betsy и Марии Янковской. Их хит в TikTok «Сигма Бой» попал в мировые чарты. Им составят компанию тиктокеры из Adrenalin House. Об этом сообщает официальный телеграм-канал хоккейного клуба «Авангард».

Запланирована встреча с поклонниками, автограф-сессия и фотосессии.