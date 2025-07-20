Нападающему хотели порезать зарплату на 40 млн рублей.

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев рассказал, на какую сумму соглашался играть за команду в новом сезоне. Как уже ранее сообщалось, три недели назад с форвардом руководство клуба вело с ним переговоры о снижении контракта со 120 до 80 млн рублей в год.

- Мы же разговаривали с руководством. Были согласны на понижение до 80 миллионов рублей в год, - заявил Ткачев «Спорт-Экспрессу».

По словам форварда, это была идея наставника.

- Сначала он хотел порезать меня по деньгам. Я так понимаю, это тренерская идея. А потом, когда я принял эти условия, появились новые вводные от этого же персонажа. Что случилось, то случилось, - сказал Ткачев.

Нападающий намерен взять паузу в 10-12 дней, после чего примет решение, где продолжит игру.

Об уходе Владимира Ткачева «ястребы» объявили 18 июля. Как оказалось, ситуация неоднозначная. Руководство клуба объясняло решение расстаться с топовым игроком потолком зарплат и необходимостью корректировки состава команды. Сам форвард заявил, что готов был остаться и за меньшую сумму. А его агент Шуми Бабаев дал понять, что имел место скрытый конфликт с главным тренером Ги Буше.