Форвард заявил, что возьмет паузу перед тем, как сделать выбор.

Теперь уже к бывшему нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачеву проявляют внимание еще четыре клуба: «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург» и «Трактор». Об этом сообщил хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

В свою очередь сам Ткачев заявил, что собирается взять паузу на некоторое время и определиться с командой.

– Сейчас возьму паузу на 10 дней и определюсь с будущей командой, – цитирует слова форварда Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

Ткачев защищал цвета омского «Авангарда» начиная с сезона-2022/2023. За это время он принял участие в 165 играх, отметившись 50 заброшенными шайбами и 91 результативной передачей.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проявляет интерес к игроку.