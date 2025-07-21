– Я первый раз вижу, чтобы лидера команды, который имеет долгосрочный контракт, вот так выгнали за десять дней до старта сборов. Зачем вы даете такой контракт, если вы не можете его выполнять?! Это все регламент, потому что лига позволяет делать так. У нас игроки не защищены. Он получает компенсацию в виде 20 процентов от одного года контракта, – цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».
– Если бы была достойная компенсация, которая составляла две трети от суммы всего контракта, то выгнали бы Буше, а не его. Буше как миленький работал бы с ним, а не ставил ультиматумы. Победил Буше в битве с руководством. Он сам под себя заложил мину, потому что руководство ему не простит ошибок. Если он споткнется, то руководство его выкинет. Он поставил их сейчас в ступор. Они имиджево подставили себя перед омскими болельщиками в угоду человеку, который еще ничего не доказал и нигде ничего не выигрывал в своей жизни, – заключил агент.
Отметим, что об уходе нападающего стало известно в пятницу, 18 июля. В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Агент топового хоккеиста Шуми Бабаев дал понять, что имел место конфликт с главным тренером «ястребов» Ги Буше. Сам Владимир Ткачев заявил, что еще три недели назад готов был пойти на понижение контракта и остаться. Но вводные изменились.
Форвард выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу.