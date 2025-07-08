Волонтеры просят помощи у владельцев вездеходов.

Добровольцы ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о возобновлении поисков Милены Акентьевой, пропавшей 18 мая этого года. Новый выезд в Муромцевский район запланирован на 12 и 13 июля.

– Принято решение выехать в Муромцевский район для возобновления поисков 12 и 13 июля 2025 года, – сообщили волонтеры.

Однако добровольцы попросили помощи у владельцев машин с высокой проходимостью. В болотистой местности нужны внедорожники, квадроциклы и болотоходы. Ранее в поисках девочки использовались даже лошади.

Также поисковики призывают физически подготовленных, выносливых участников с опытом, соответствующим снаряжением и одеждой, готовых к выполнению многочасовых задач в сложной местности муромцевских болот.

Желающим присоединиться к поискам советуют взять с собой необходимое снаряжение, запас еды и воды, дождевики, запасную сухую одежду, забродники или болотники.

Напомним, волонтеры и правоохранители несколько недель искали школьницу в лесах и болотах, однако поиски пока не увенчались успехом. Добровольцы уже свернули поисковую операцию.

Омский следком возбудил уголовное дело, а глава СК СУ России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.