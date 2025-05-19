Жительница Камышино-Курского утром ушла из дома и не вернулась.

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» утром, 19 мая, опубликовал ориентировку на поиски 19-летней девушки из с. Камышино-Курское. Волонтеры сообщают, что утром 18 мая Милена Акентьева вышла из дома на ул. Воронежской и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: худощавого телосложения, была одета в серую тонкую кофту с вырезами на плечах, серые джинсы клеш широкие.

Всех, кто обладает сведениями о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.