Омск-Информ
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·Происшествия

Милена Акентьева пропала неделю назад.

В селе Камышино-Курское Муромцевского района Омской области продолжаются поиски 18-летней Милены Акентьевой. Девушка исчезла возле дома подруги 18 мая. Сельчанку пробовали искать силовики и волонтеры, использовали лошадей, квадрокоптеры. Но пока усилия не принесли результатов.

Возбуждено уголовное дело. В качестве основной прорабатывается версия с несчастным случаем.

Омские поисковики показали, в каких условиях приходится вести поиски. Волонтеры заходят почти по пояс в воду. Работают кинологи. Ведется активная розыскная деятельность, проверяются все версии. Уточняется, что в интересах следствия все подробности не раскрываются.

·Происшествия

Милена Акентьева пропала неделю назад.

В селе Камышино-Курское Муромцевского района Омской области продолжаются поиски 18-летней Милены Акентьевой. Девушка исчезла возле дома подруги 18 мая. Сельчанку пробовали искать силовики и волонтеры, использовали лошадей, квадрокоптеры. Но пока усилия не принесли результатов.

Возбуждено уголовное дело. В качестве основной прорабатывается версия с несчастным случаем.

Омские поисковики показали, в каких условиях приходится вести поиски. Волонтеры заходят почти по пояс в воду. Работают кинологи. Ведется активная розыскная деятельность, проверяются все версии. Уточняется, что в интересах следствия все подробности не раскрываются.