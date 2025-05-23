В качестве основного рассматривается вариант с несчастным случаем.

Появились новые подробности исчезновения 18-летней школьницы из села Камышино-Курское Муромцевского района Омской области Милены Акентьевой. Девушка ушла из дома подруги в понедельник, 19 мая. И с тех пор ее ищут силовики и волонтеры, в том числе и с применением квадрокоптеров.

Сегодня следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения юной сельчанки. В омском следкоме «Омск-информу» пояснили, что прорабатываются несколько версий исчезновения 11-классницы.

– Основная версия – несчастный случай. В селе, где живет девушка, болотистая местность. Она могла забрести в лес, завязнуть и утонуть в болоте, – уточнили в региональном следкоме.

Впрочем, не исключено, что прорабатывается версия возможного применения физического насилия, вплоть до убийства. Такой вариант силовики, как правило, не озвучивают раньше времени в СМИ, пока не получат официального подтверждения, что исчезновение имеет криминальный характер.