Девушку ищут уже пятый день.

Сегодня следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту пропажи 11-классницы Милены Акентьевой.

В день исчезновения, около шести часов утра, она ушла из дома подруги, которая проживает в соседнем селе Камышино-Воронежское, и с тех пор не выходила на связь.

Поисками девушки занимаются не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры.

Напомним, что ранее стало известно, что штаб поисков был перенесен в село, где Милену видели в последний раз. Для обследования территории задействованы квадрокоптеры.