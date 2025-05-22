Девушку не могут найти уже пятый день.

В Омской области продолжаются поиски 11-классницы Милены Акентьевой, местонахождение которой остается неизвестным. Сегодня, 22 мая, поисковый штаб был перенесен: теперь он работает не в деревне Камышино-Курское, как ранее, а в соседнем населенном пункте – Камышино-Воронежском. Базу развернули на улице Воронежской, именно отсюда сегодня стартовали новые этапы поисковой операции.

Для обследования труднодоступных и открытых территорий к поискам подключили квадрокоптеры. Волонтёры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные местные жители продолжают прочесывать местность в надежде как можно скорее найти пропавшую девушку.

Напомним, что ранее появились новые детали пропажи. Очевидцы утверждают, что видели Милену в компании молодых людей возле автомобиля УАЗ с надписями «Храм» на бортах. Полиция проверяет эту информацию.