У дедушки оказались ярко выраженные признаки обезвоживания.

Прошедшей ночью успешно завершился поиск пожилого мужчины, пропавшего в прошлую субботу, 26 апреля. 78-летний пенсионер из села Русская Поляна в Омской области ушел из дома провожать родственницу и исчез. Родственники обратились в полицию.

Местные правоохранители оперативно отреагировали на сигнал тревоги: они немедленно опросили знакомых и соседей пропавшего, осмотрели окрестности, привлекли дополнительные силы сотрудников Росгвардии и добровольцев. Было организовано массовое мероприятие по поиску пенсионера, объединившее усилия более сотни человек.

За короткий промежуток времени периметр поисковых операций значительно расширился, применялись беспилотные аппараты для обследования труднодоступных участков местности.

Благоприятный исход пришел благодаря командной работе правоохранительных органов и общественности. Начальник ОМВД России по Русско-Полянскому району подполковник полиции Александр Жолтиков и оперуполномоченный капитан полиции Сергей Баханский обнаружили пожилого мужчину на заброшенном картофельном поле. Он находился в травяных зарослях.

Прибывшие врачи скорой помощи оказали первую медицинскую помощь, констатировав у пациента признаки выраженного обезвоживания организма. Сейчас здоровье найденного пенсионера вне угрозы, его родственники находятся рядом с ним.