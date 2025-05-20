Водителей просят поделиться записями с видеорегистратора, если они видели 19-летнюю Милену Акентьеву из Муромцевского района.

Ориентировка о поиске пропавшей 19-летней Милены Акентьевой появилась 19 мая. Сообщалось, что она пропала в селе Камышино-Курское Муромцевского района Омской области. Сегодня волонтеры опубликовали просьбу.

– Нужна информация от владельцев машин, у кого есть видеорегистраторы, для поиска девушки. Если велась запись с ночи с субботы и все воскресенье, обратитесь в штаб поиска, который находится в клубе, или по тел. 8-913-15-66-128, – написали они в паблике «Подслушано в Муромцево».

Камышино-Курсское, Кам-Курск, как привычно для муромчан название этого села, располагается на трассе Седельниково – Муромцево – Омск. Девушка могла уехать в любом направлении этой автодороги.

Приметы Милены Акентьевой: худощавого телосложения, была одета в серую тонкую кофту с вырезами на плечах, серые джинсы клеш широкие.