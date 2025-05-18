Организаторы просят водителей проверить записи видеорегистраторов.

Пенсионерка Ирина Озерова (Будеркина), в возрасте 62 лет, исчезла вечером 15 мая 2025 года около 17 часов возле СНТ «Ландыш», расположенного в получасе езды от Омска. Женщина отправилась в ближайший магазин и не вернулась домой.

В первые сутки супруг пропавшей самостоятельно пытался искать Ирину Анатольевну. Уже на следующий день подключились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Всего за два дня поисков активисты осмотрели большой периметр, охватывающий местность вокруг СНТ, лесополосы, поля и водоемы, пройдя более 100 км пешком. Параллельно велась расклейка ориентировок и отслеживание возможных появлений женщины в городе.

Помимо пеших патрулей, использовались беспилотные аппараты и служебные собаки-кинологи. Были сформированы отдельные группы, проверяющие улицы Омска на случай возвращения потерявшейся женщины домой.

Организаторы поисков попросили помощи у омских водителей.

– Мы обращаемся за помощью к омичам. Если у вас в машине установлен видеорегистратор и с 17:00 15 мая и до этого момента вы проезжали в районе СНТ «Ландыш», села Красная Горка или ближайших дачных массивов, обратите, пожалуйста, внимание на ориентировку. Возможно, именно вы можете помочь Ирине Анатольевне вернуться к семье! Ее очень ждут дома, – говорится в сообщении.

Любую информацию о местонахождении Ирины Анатольевны можно передать круглосуточно на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.