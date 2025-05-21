Поиски ведут 23 группы, жителей просят проверить приусадебные участки и хозяйственные постройки.

В Муромцевском районе Омской области продолжаются поиски 18-летней Милены Акентьевой, которая пропала 18 мая. Девушку, учащуюся в 11-м классе и проживающую на улице Воронежской в селе Камышино-Курское, не могут найти уже третьи сутки.

По некоторым данным, девушка исчезла не из собственного дома в селе Камышино-Курское, а из села Моховое, где временно жила у подруги.

Сутки назад администрация Муромцевского района сообщила, что поисковые отряды, местные жители и полиция – всего 23 группы – провели тщательный обыск в лесных массивах Камышино-Курского и Моховского поселений, а также обследовали территорию вдоль областной дороги, однако никаких следов Милены обнаружить не удалось.

– Сейчас основное внимание уделяется природной среде, чтобы спасти ребенка. Затем будут проверены версии о нахождении Милены среди людей. Штаб остается в Кам-Курской школе, – рассказали в администрации.

Жителей Камышино-Курского и Моховского поселений просят внимательно осмотреть свои приусадебные участки – огороды, хозяйственные постройки и бани. Есть вероятность, что девочка может находиться без сознания.

Согласно информации из паблика «Омск. Треш-новости», девочка из неблагополучной семьи – ее мать злоупотребляет алкоголем. По некоторым причинам Милена переехала к подруге в село Моховое. При этом семья не состоит на учете в ПНД.

Некоторые очевидцы сообщили, что видели девушку, похожую на Милену, в компании молодых людей возле автомобиля УАЗ с надписями «Храм» на бортах. Правоохранительные органы занимаются проверкой этих сведений.