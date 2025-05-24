Волонтеры в берцах и резиновых сапогах прочесывают местность.

Вчера, 23 мая, вечером появились свежие данные о поисках 18-летней Милены Акентьевой из села Камышино-Курское Муромцевского района Омской области. Последний раз девушку видели у дома подруги 19 мая. Сельчанку ищут силовики и волонтеры, используя в том числе и квадрокоптеры.

Вчера СУ СК по Омской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения школьницы. Силовики прорабатывают версию с несчастным случаем. Милена могла завязнуть в болоте.

В общем-то, новостей о школьнице никаких. Поэтому сегодня волонтеры объявили новый этап поисков. Неравнодушные жители прочесывают местность в берцах, сапогах или болотных сапогах. В кроссовках попросили не проходить. Предполагается исследовать местность на лошадях и с использованием специальных устройств.