Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Милену не могут найти уже почти две недели.

Сегодня, 30 мая, полицейские Омской области прекращают поисковые мероприятия в Камышине-Курском Муромцевского района, где 18 мая исчезла Милена Акентьева. Работа велась в течение последних полутора недель, однако местонахождение девушки до сих пор неизвестно. Вскоре официальные поисковые группы закончат обследование местности.

– Волонтеры «ЛизаАлерт» и «ДоброСпасОмск» продолжат поиски еще два дня, а затем тоже покинут зону. С понедельника прекращается масштабное и организованное обследование территории. Поэтому давайте объединим усилия и поможем специалистам эти дни максимально эффективно отработать, – сообщили в администрации Муромцевского района.

Завтра, 31 мая, в 9:00 возле здания районной администрации будет стоять автобус для добровольцев. Всем участникам желательно иметь специальное снаряжение: болотники, резиновые сапоги и забродники.
Также сообщается, что силовые ведомства и далее продолжат разыскные мероприятия.
Напомним, что Милена Акентьева пропала утром 18 мая после того, как ушла от подруги. Ранее сообщалось, что число добровольцев, ищущих девушку, сильно сократилось.
Мария Филимонова
·Происшествия

Милену не могут найти уже почти две недели.

Сегодня, 30 мая, полицейские Омской области прекращают поисковые мероприятия в Камышине-Курском Муромцевского района, где 18 мая исчезла Милена Акентьева. Работа велась в течение последних полутора недель, однако местонахождение девушки до сих пор неизвестно. Вскоре официальные поисковые группы закончат обследование местности.

– Волонтеры «ЛизаАлерт» и «ДоброСпасОмск» продолжат поиски еще два дня, а затем тоже покинут зону. С понедельника прекращается масштабное и организованное обследование территории. Поэтому давайте объединим усилия и поможем специалистам эти дни максимально эффективно отработать, – сообщили в администрации Муромцевского района.

Завтра, 31 мая, в 9:00 возле здания районной администрации будет стоять автобус для добровольцев. Всем участникам желательно иметь специальное снаряжение: болотники, резиновые сапоги и забродники.
Также сообщается, что силовые ведомства и далее продолжат разыскные мероприятия.
Напомним, что Милена Акентьева пропала утром 18 мая после того, как ушла от подруги. Ранее сообщалось, что число добровольцев, ищущих девушку, сильно сократилось.
Мария Филимонова