Волонтеры просят о помощи.

Администрация Муромцевского района Омской области вечером в среду, 28 мая, сообщила о результатах нового этапа поисковой операции в отношении пропавшей Милены Акентьевой. Несмотря на усилия добровольцев, девочка пока не найдена.

В поисках девушки участвовало только 10 человек. Ранее их было около ста.

– Сегодня в поисках участвовало всего 10 человек. Пониманием, надежды мало найти девочку живой. Тем не менее крайне важно продолжать поиски и найти ее в любом состоянии, – сообщили в администрации района.

Местные власти обратились ко всем неравнодушным гражданам и попросили присоединиться к поиску, информируя о нехватке специального снаряжения – болотников и забродников.

– Мы гарантируем бережное отношение и возврат. Пожалуйста, оставьте их в штабе (Кам-Курская школа), в полиции или администрации района (ЕДДС), – добавили в администрации.

Напомним, что Милена Акентьева пропала утром 18 мая после того, как ушла от подруги. На данный момент возбуждено уголовное дело о пропаже девушки.