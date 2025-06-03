Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Местонахождение девушки неизвестно уже больше двух недель.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении 18-летней школьницы из Омской области. Доклад представит руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев.
Как сообщалось ранее, жительница села Камышино-Курское в Муромцевском районе Милена Акентьева пропала 18 мая. В этот день она гостила у подруги, но домой так и не вернулась.
Девушку искали с собаками и квадрокоптерами в лесу, однако пока безрезультатно.
Андрей Андреев
·Общество

Местонахождение девушки неизвестно уже больше двух недель.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении 18-летней школьницы из Омской области. Доклад представит руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев.
Как сообщалось ранее, жительница села Камышино-Курское в Муромцевском районе Милена Акентьева пропала 18 мая. В этот день она гостила у подруги, но домой так и не вернулась.
Девушку искали с собаками и квадрокоптерами в лесу, однако пока безрезультатно.
Андрей Андреев