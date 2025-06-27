Теперь проблемы у «МТС» и «МегаФона».

В Омске фиксируют новую волну проблем с мобильным интернетом. По данным сервиса для мониторинга сбоев Downdetector, большее количество жалоб поступает на операторов «МТС» и «МегаФон». В час поступает в среднем 60 жалоб.

– Проснулась с утра – интернета нет. Раньше проблемы с интернетом были у парня на Теле2, но у него интернет работал в одной комнате из двух, а у меня теперь интернет не работает вообще. Даже на улице. Оператор – «МТС», да сколько можно уже, – рассказала читательница «Омск-информа».

Прошлый массовый сбой длился 5 дней и затрагивал в основном абонентов «Теле2», «МТС» и Yota. Омский бизнес терпел огромные убытки, таксисты терялись без навигаторов, а простые омичи выстраивались в очереди в салон связи, чтобы получить сим-карту с работающим интернетом.

Напомним, что власти региона сначала связали перебои с техническими работами, а потом и вовсе с «нашей безопасностью».