По словам губернатора, вопросы безопасности – это самое главное.

Проблемы со связью и мобильным интернетом в Омской области вызваны вопросами безопасности, заявил губернатор Виталий Хоценко. Он попросил жителей региона отнестись к ситуации с пониманием.

– Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее, 8 июня, Хоценко сообщал, что проблемы вызваны регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Губернатор обещал, что связь будет восстановлена сразу по окончании работ.

Мобильного интернета у омичей нет вечера прошлой пятницы, 6 июня. Сроки его восстановления не называются.