Нестабильная работа GPS создает проблемы для водителей и пассажиров.

Вчера, 22 июня, омичи пожаловались на нестабильную работу навигаторов в городе. Проблема затронула как автомобильные устройства, так и приложения на смартфонах. Сбои замечены в некоторых районах Омска.

Омские таксисты утверждают, что тоже столкнулись со сбоями. Приходилось кружить вокруг домов.

– Вчера вез женщину по адресу: Энтузиастов, 25а, как только подъехали к хлебозаводу, навигатор в приложении отказал. В районе не сильно ориентируюсь, уточнял дорогу у пассажирки. Она ехала по этому адресу в первый раз. Навигатор в телефоне у нее тоже не работал. Связи не было. В итоге кружили минут семь вокруг домов, – сообщил «Омск-информу» таксист Анатолий К.

Ранее Минцифры Омской области прокомментировало сбой в работе навигаторов на территории города, отметив, что неполадки связаны с нестабильной работой мобильного интернета.