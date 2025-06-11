Количество жалоб сократилось в два раза.

Сбой в работе мобильного интернета, начавшийся в пятницу, 6 июня, продолжается до сих пор, но уже с меньшей интенсивностью. Связь отсутствует уже пятый день. По данным downdetector, в Омской области в основном страдают абоненты Теле2. В час поступает в среднем по 22 жалобы, вчера их количество было около 50.

Пользователи МТС продолжают активно испытывать трудности с выходом в интернет. Число жалоб сократилось, однако их все еще поступает значительное количество – час около 77.

Напомним, что от отключения страдают не только обычные пользователи, но и бизнес. В такси тоже возникли проблемы, от чего цены на перевозки значительно повысились.

Вчера некоторые омичи начали фиксировать восстановление мобильного интернета у абонентов оператора «Теле2». Ранее губернатор Виталий Хоценко заявил, что проблемы со связью и мобильным интернетом в Омской области вызваны вопросами безопасности.