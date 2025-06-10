Связь заработала во многих районах города.

В Омске начали фиксировать восстановление мобильного интернета у абонентов оператора «t2». Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Омск Live». По словам омичей, связь вновь появилась и работает стабильно в большинстве районов города.

При этом пользователи других операторов продолжают жаловаться на перебои: интернет то исчезает, то не работает вовсе. По сообщениям омичей, нестабильная ситуация сохраняется у клиентов МТС, «Билайна», «Т-Мобайл», «Yota» и «МегаФона».

Напомним, что отключение интернета началось четыре дня назад. На фоне многочисленных обращений жителей Омска, ситуацию прокомментировала глава Лиги безопасного интернетаЕкатерина Мизулина. В ответ на многочисленные жалобы она процитировала региональное минцифры.