В ответ на обращения глава ЛБИ процитировала региональное минцифры.

Вчера, 9 июня, глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила о массовых жалобах омичей на мобильный интернет. Скриншоты обращений она опубликовала в своем Telegram-канале.

– Буквально весь Омск второй или третий день пишет про отсутствие мобильного интернета, – говорит Мизулина в посте.

В ответ она процитировала региональное министерство цифрового развития, которое заявило, что сбои связаны с профилактическими работами и тестированием нового оборудования в целях улучшения качества связи.

Также Мизулина добавила, что жалобы приходят не только из Омска, но и из других регионов: во Владимирской, Брянской, Мурманской и Амурской областях жители тоже испытывают трудности со связью.