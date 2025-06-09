Сбои связи затруднили оплату и коммуникации, особенно пострадали службы доставки и сельские магазины.

Уже третий день в Омске наблюдаются масштабные перебои в работе мобильной связи, что ощутимо сказывается на повседневной жизни горожан. Серьезно страдает и омский бизнес. Как сообщил председатель Омского областного союза предпринимателей Илья Николин, что наибольшие потери несут компании, зависящие от мобильных платежей.

– Они просто не могут принять оплату, ведь не у всех есть возможность подключиться к Wi-Fi. Не работает куча приложений, не работают скидочные программы. Неудобства, конечно, присутствуют. В первую очередь это, конечно, службы доставки. И еще раз: это торговые точки, которые не имеют возможности быть подключенными к каким-либо стационарным вариантам раздачи интернета, – цитирует Николина «РБК Омск».

По словам Николина, больше всего страдают представители малого и среднего бизнеса.

Совладелец омской франшизы «Додо Пицца» Антон Самойлов рассказал, что из-за сбоев за выходные выручка по омской сети упала примерно на 16 %.

– У нас вся кухня на интернете. Если нет интернета, мы не видим заказы, они у нас не двигаются. И кассы, и онлайн-заказы – все работает через интернет. Поэтому у нас есть несколько каналов от разных провайдеров – проводные и беспроводные. И если какой-то канал «ложится», то система переключает кухню на другой канал. Это происходит автоматически, кухня этого не замечает. Но все равно: за выходные у нас были проблемы. Выручка по омской сети – около 20 млн руб. Примерно на 16 % по сравнению с предыдущими неделями мы упали, – поделился Самойлов.

Основатель «Торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко отметил, что в городских магазинах компании проблем с оплатой не возникло, поскольку они подключены к проводному интернету. Однако в сельских точках, где используется мобильная связь, ситуация значительно сложнее: невозможно связаться с персоналом, не работают управленческие чаты, что мешает оперативному управлению и снижает эффективность работы. Кроме того, компания сталкивается с трудностями при ночной развозке сотрудников – из-за перебоев невозможно заказать такси.

Напомним, что ранее губернатор Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию со сбоями в связи. По его словам, причины связаны с профилактическими работами и тестированием нового оборудования. После завершения этих работ мобильная связь будет восстановлена, однако точные сроки пока неизвестны.