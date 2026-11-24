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В Омской области заметно выросло количество объявлений о продаже загородных баз отдыха. Об этом сообщает «БК55» со ссылкой на владельца агентства недвижимости «Шаттл» Ивана Степанова.

На площадке «Авито» сейчас представлены как крупные комплексы – «Иртышская Ривьера», «Белая вежа», «Русский лес», – так и объекты меньшего масштаба в Красноярке, Большекулачье и Новотроицком. Участники рынка не считают происходящее кризисом: по их мнению, отрасль перестраивается, а собственники пересматривают экономику своих объектов. На смену прежним владельцам приходят новые – с другим взглядом на проектирование и управление.

– Первое – экономика самого бизнеса. База отдыха – это достаточно капиталоемкий объект, который требует постоянных вложений. Нужно содержать здания, благоустраивать территорию, обслуживать инженерные коммуникации, обновлять оборудование, платить персоналу. При этом доходность сильно зависит от сезона. Летом загрузка может быть высокой, а в остальное время года объект способен работать с гораздо меньшей эффективностью, – поясняет эксперт.

Среди причин эксперт называет и подорожание содержания объектов: материалы, ремонт, оборудование и рабочая сила за последние годы выросли в цене, и не все владельцы готовы вкладываться в модернизацию дальше. Кроме того, сказывается жизненный цикл бизнеса – часть баз работает по 10–20 лет, и их хозяева теряют интерес к операционному управлению. По словам Степанова, продажа в таких случаях выглядит закономерной. Он также напоминает, что стоимость недвижимости и стоимость бизнеса – не одно и то же: хороший участок и инфраструктура еще не гарантируют той отдачи, которую мог бы принести вложенный капитал. Судя по данным Омскстата, за 2025 год в регионе насчитывалось 43 организации отдыха против 67 годом ранее, а число мест размещения сократилось почти вдвое – с 9,9 до 4,2 тысячи.