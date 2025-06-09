Омичи выражают недовольство резким ростом цен на поездки.
Третий день продолжаются массовые перебои в мобильной связи, которые затронули различные сферы повседневной жизни омичей. Одно из последствий – значительное увеличение тарифов на услуги такси.
Из-за технического сбоя многие водители такси не могут выйти на линию, а те, кому удалось подключиться к приложениям, работают в режиме повышенного спроса. В итоге стоимость поездок выросла в разы.
Такая тенденция наблюдается с субботы, 7 июня. Повышенные расценки на перевозки вызвали недовольство горожан.
– Из-за проблем с интернетом в городе стало очень дорогое такси! 7 июня я вызвала машину с бульвара Архитекторов до бизнес-центра «Новый дом» на проспекте Маркса, стоимость была выше 500 рублей! Хотя ехать всего 20 минут. И это было в обеденное время, то есть не в час пик и не в дождливую погоду, – сообщила «Омск-информу» омичка Ольга Х.
Проблема усугубляется нехваткой машин на линиях, что увеличивает время ожидания транспорта. Когда восстановится работа сетей, пока неизвестно.
Ранее губернатор Виталий Хоценко прокомментировал проблему со связью. Глава региона заявил, что вина лежит на профилактических работах и тестировании нового оборудования. После окончания работ связь восстановится.