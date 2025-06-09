Омичи выражают недовольство резким ростом цен на поездки.

Третий день продолжаются массовые перебои в мобильной связи, которые затронули различные сферы повседневной жизни омичей. Одно из последствий – значительное увеличение тарифов на услуги такси.

Из-за технического сбоя многие водители такси не могут выйти на линию, а те, кому удалось подключиться к приложениям, работают в режиме повышенного спроса. В итоге стоимость поездок выросла в разы.

Такая тенденция наблюдается с субботы, 7 июня. Повышенные расценки на перевозки вызвали недовольство горожан.

– Из-за проблем с интернетом в городе стало очень дорогое такси! 7 июня я вызвала машину с бульвара Архитекторов до бизнес-центра «Новый дом» на проспекте Маркса, стоимость была выше 500 рублей! Хотя ехать всего 20 минут. И это было в обеденное время, то есть не в час пик и не в дождливую погоду, – сообщила «Омск-информу» омичка Ольга Х.

Проблема усугубляется нехваткой машин на линиях, что увеличивает время ожидания транспорта. Когда восстановится работа сетей, пока неизвестно.