Люди ждут «симки» по несколько часов.

Перебои мобильного интернета заставляют омичей менять оператора. В соцсетях сообщили, что в салонах связи выстраиваются очереди за новыми симкартами, с которых можно выйти на связь.

– Люди ждут по несколько часов, чтобы купить сим-карту оператора, так как у него якобы стабильно работает интернет, – цитирует читателя Telegram-канал «Жесть Омск».

У крупных сотовых операторов по-прежнему фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Рекордсменом по сбоям является Теле2. Операторы заявляют, что проблемы со связью происходят по независящим от них причинам, поэтому точные сроки устранения неполадок назвать сложно.

Обращения омичей дошли даже до Мизулиной. В ответ на многочисленные жалобы она процитировала региональное минцифры.