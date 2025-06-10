Пока проблема никак не решилась.

Сбой мобильного интернета, начавшийся в пятницу, 6 июня, вечером, продолжается до сих пор. Связи нет уже четвертый день. По данным downdetector, в Омской области в основном страдают абоненты Теле2. В час поступает в среднем по 50 жалоб.

Напомним, что от отключения страдают не только обычные пользователи, но и бизнес. В такси тоже возникли проблемы, от чего цены на перевозки значительно повысились.

В минцифры заявили, что перебои связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования, а операторы пока советуют перейти на 2G.