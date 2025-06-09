Это может помочь, но точно не всем.

В Омске уже третий день сохраняются перебои с мобильной связью и доступом в интернет. В качестве временной меры абонентам Tele2 рекомендовали перевести смартфон в режим сети 2G. Такая информация появилась в сообществе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

– Сожалеем, что вам пришлось столкнуться с неудобствами. В вашем районе действительно могут наблюдаться сложности с выходом в интернет в сетях 3G и 4G, а также возможно отсутствие сети. Причины ограничений не зависят от оператора связи, и сроки длительности пока нам неизвестны. Подождите, пожалуйста. В качестве временного решения можем предложить перейти на режим сети 2G в настройках телефона, – сообщил представитель оператора.

Отмечается, что такой способ действительно может помочь восстановить подключение к мобильному интернету, однако скорость будет значительно ниже привычной. Кроме того, для некоторых моделей телефонов, в частности iPhone, переключение на 2G может быть невозможно.

Напомним, ранее омские предприниматели заявляли, что перебои со связью приводят к серьезным убыткам в самых разных сферах бизнеса.