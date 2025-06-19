Татьяна Фролова «сидела дома» с февраля.

Сегодня, 19 июня, Омский областной суд отменил продление домашнего ареста бывшему первому заместителю директора департамента архитектуры Татьяне Фроловой. Решение о продлении меры пресечения на один месяц и четыре дня вынес Куйбышевский райсуд 4 июня.

Чиновница должна была находиться под домашним арестом до 11 июля. Однако после рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, судья решил отменить постановление и восстановить Фролову в правах. Под домашним арестом экс-замдиректора находилась с февраля этого года.

Напомним, что чиновницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, 20 декабря 2023 года Фролова, зная о нарушениях в проектной документации, организовала составление и подписала разрешение на строительство дома на улице Пригородной. Застройщиком выступала компания «СЗ Причал 55». Забивка свай под ЖК «Мирапорт» привела к повреждениям соседней многоэтажки. Также под угрозой обрушения оказался расположенный рядом причал. Скандальную стройку суд признал незаконной, а земли были возвращены государству.

Примечательно, что Фролова за время ареста успела поменять должность, а совсем недавно была исключена из комитета по защите гостайны.