Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения первому заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяне Фроловой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, 20 декабря 2023 года чиновница, заранее зная о наличии нарушений проектной документации, организовала составление и подписала разрешение на строительство дома на улице Пригородной компании «СЗ Причал 55». Забивка свай под ЖК «Мирапорт» привела к тому, что соседняя многоэтажка в феврале прошлого года пошла трещинами, а также оказался под угрозой обрушения причал.

Суд постановил поместить Татьяну Фролову под домашний арест с запретом определенных действий до 9 апреля. Постановление не вступило в законную силу и, значит, еще может быть оспорено.

Интересно, что назначенная с 27 июня 2023 года первым замом директора департамента архитектуры Татьяна Фролова так и не ушла в отставку, несмотря на наличие уголовных дел по факту строительства скандальной многоэтажки. По крайней мере, нигде публично эта информация не озвучивалась.

Саму стройку суд признал незаконной, а земли вернули государству.