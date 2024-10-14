У застройщика есть время обжаловать это решение в апелляции.

Советский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры и признал незаконным строительство многоэтажки в микрорайоне Пригородном (ЖК «Мирапорт»), которым занималось ООО «СЗ «Причал 55». Незаконными признали разрешение на строительство, которое выдала мэрия, проектную документацию и положительное заключение на нее. У застройщика есть время обжаловать это решение в апелляции.

– Судебное решение будет изготовлено в течение 10 дней, и после вступления в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, – сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, в феврале прошлого года компания «Причал 55» начала забивать сваи под строительство нового ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша. После этого стены соседней многоэтажки начали трескаться. Жильцы забили тревогу, а прокуратура начала проверку.

– Установлено, что береговая полоса реки Иртыш, которая должна быть доступна гражданам и находиться в федеральной собственности, вопреки закону администрацией города Омска передана предпринимателю. Кроме того, вскрыт факт проведения демонтажных работ причала в отсутствие необходимых документов, – заявляли тогда в прокуратуре.

В настоящее время Арбитражный суд Омской области рассматривают иски прокуратуры о возврате государству земельных участков, находящихся в границах береговой полосы. Собственника также пытаются обязать привести в порядок причал.