Дома собирались строить в непосредственной близости от реки Иртыш. Несмотря на нарушения, застройщик получил все документы для проведения работ.

Следственный комитет по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении подрядных организаций, занимавшихся проектированием ЖК «Мирапорт» на улице Пригородной в Советском округе Омска. Дома собирались строить на берегу Иртыша в непосредственной близости от реки.

Как было установлено в ходе проверки прокуратуры, при разработке проектной документации на объект компания-проектировщик не учла, что часть земельного участка, отведенного под строительство многоквартирного дома, находится в границах береговой полосы. Также не давалась оценка техническому состоянию причала.

– В результате не была обеспечена возможность строительства дома с учетом требований, установленных законодательством РФ. Несмотря на имеющиеся нарушения, застройщик необоснованно получил положительное заключение негосударственной экспертизы, что позволило ему приступить к возведению высотки,﻿ – отметили в прокуратуре. – В настоящее время строительство объекта приостановлено.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В совершении преступления подозреваются работники подрядных организаций, подготовивших проект строительства ЖК «Мирапорт» и выдавших на него положительное заключение.