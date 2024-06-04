Оказалось, что причина появления трещин на стенах дома не в строительных работах на соседнем участке.

Оказалось, что причина появления трещин на стенах дома не в строительных работах на соседнем участке.

В многоэтажном доме на улице Пригородной, 23/2, который покрылся трещинами, провели независимую экспертизу. Ранее жильцы дома начали жаловаться на трещины, которые пошли по стенам многоэтажки. Омичи обвинили в этом застройщика «Причал 55», который начал забивать сваи на соседнем участке под строительство нового ЖК «Мирапорт».

Оказалось, что причина появления трещин не в строительных работах. По мнению экспертов, они появились из-за бесхозной канализации, которая несколько месяцев заливала подъезд дома сточными водами. Из-за воды часть песка, на который опирались балки, оказалась вымыта, в результате чего первый и второй подъезды просели относительно всего дома. Фасады второго и третьего подъездов на 3–5 см отклонились от вертикали, сообщает Om1.ru.

В настоящий момент ситуацию удалось стабилизировать. По мнению эксперта, трещины больше не увеличиваются в размерах, однако те из них, которые расположены на фасаде дома, представляют опасность. Весной и осенью трещины могут расширяться, что в свою очередь может привести к выпаданию кирпичей. Специалисты отметили, что в доме необходимо укрепить фасад.