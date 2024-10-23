Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Застройщик сделал это добровольно, еще до решения суда.
Компания «Причал 55» отказалась от права собственности на участки на берегу Иртыша. Землю вернули государству.
Как сообщили в прокуратуре, когда территорию, на которой располагался причал, передали в частную собственность, новые владельцы разделили участок на два. На одном по-прежнему располагался причал, а на втором бизнесмены начали незаконное строительство ЖК «Мирапорт».
Отметим, что закон запрещает приватизацию земель в пределах береговых полос водных объектов. Эти участки предназначены для общего пользования. В июне прокуратура обратилась в суд, чтобы забрать землю у компании и вернуть государству. После того как землю вернули, прокуратура отозвала иск.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту халатности при выдаче разрешения на строительство. Ответственных чиновников ищут.
·Экономика/Бизнес

Застройщик сделал это добровольно, еще до решения суда.
Компания «Причал 55» отказалась от права собственности на участки на берегу Иртыша. Землю вернули государству.
Как сообщили в прокуратуре, когда территорию, на которой располагался причал, передали в частную собственность, новые владельцы разделили участок на два. На одном по-прежнему располагался причал, а на втором бизнесмены начали незаконное строительство ЖК «Мирапорт».
Отметим, что закон запрещает приватизацию земель в пределах береговых полос водных объектов. Эти участки предназначены для общего пользования. В июне прокуратура обратилась в суд, чтобы забрать землю у компании и вернуть государству. После того как землю вернули, прокуратура отозвала иск.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту халатности при выдаче разрешения на строительство. Ответственных чиновников ищут.