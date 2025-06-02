Татьяна Фролова, подписавшая скандальное разрешение на стройку по улице Пригородной, теперь работает замглавы Октябрьского округа.

В Омске чиновницу, обвиняемую в превышении должностных полномочий и находящуюся под домашним арестом, вновь трудоустроили на муниципальную службу. «Омск-информ» подробно разобрался в правовой коллизии.

20 февраля текущего года на тот момент первому заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Татьяне Фроловой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет о незаконной выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по улице Пригородной в Советском округе Омска. Фролова была задержана, суд по ходатайству органов следствия с учетом того, что она может воспрепятствовать расследованию, отправил ее под домашний арест с запретом определенных действий.

Как сообщили «Омск-информу» в Следственном управлении СК РФ по Омской области, сейчас обвиняемая находится под домашним арестом: ей запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, а также наложен ряд других ограничений. Срок его продлен, расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 2 июня, стало известно, что Татьяна Фролова заняла должность заместителя главы Октябрьского округа Омска. Ее имя есть в справочнике, правда, без указания телефона. Известно, что ее одновременно освободили от должности в департаменте архитектуры и назначили на высокий пост в администрации Октябрьского округа. Произошло это на прошлой неделе.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, такие вопросы регулируются Федеральным законом №78-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Ограничения, связанные с гражданской службой, прописаны в статье 16 этого закона.

– Она может быть назначена, препятствий по закону нет, но это не значит, что она приступила к работе, – сообщил источник «Омск-информа».

Татьяна Фролова была назначена первым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска 27 июня 2023 года. В ее полномочия входили управление и регулирование отношений в области архитектуры и градостроительства на территории города. До этого, с мая 2022 года по 26 июня 2023 года, Фролова была советником мэра Омска, а ранее на протяжении трех с половиной лет трудилась в избирательной комиссии Омской области.

Скандальной стройкой на улице Пригородной в городке Нефтяников занималось ООО «СЗ «Причал-55». Прокуратура через суд добилась признания недействительными разрешения на строительство, проектной документации и положительного заключения на проект, выданного городскими властями. Как было установлено в ходе проверки надзорного органа, береговая полоса реки Иртыш, которая должна находиться в федеральной собственности и быть доступной гражданам, была передана администрацией Омска предпринимателю. Также было установлено, что демонтаж Северного причала проводился без необходимых разрешений. Сейчас стройка на Пригородной не ведется.