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·Политика

Татьяна Фролова, подписавшая скандальное разрешение на стройку по улице Пригородной, теперь работает замглавы Октябрьского округа.

В Омске чиновницу, обвиняемую в превышении должностных полномочий и находящуюся под домашним арестом, вновь трудоустроили на муниципальную службу. «Омск-информ» подробно разобрался в правовой коллизии.

20 февраля текущего года на тот момент первому заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Татьяне Фроловой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет о незаконной выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по улице Пригородной в Советском округе Омска. Фролова была задержана, суд по ходатайству органов следствия с учетом того, что она может воспрепятствовать расследованию, отправил ее под домашний арест с запретом определенных действий. 

Как сообщили «Омск-информу» в Следственном управлении СК РФ по Омской области, сейчас обвиняемая находится под домашним арестом: ей запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, а также наложен ряд других ограничений. Срок его продлен, расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 2 июня, стало известно, что Татьяна Фролова заняла должность заместителя главы Октябрьского округа Омска. Ее имя есть в справочнике, правда, без указания телефона. Известно, что ее одновременно освободили от должности в департаменте архитектуры и назначили на высокий пост в администрации Октябрьского округа. Произошло это на прошлой неделе.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, такие вопросы регулируются Федеральным законом №78-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Ограничения, связанные с гражданской службой, прописаны в статье 16 этого закона.

– Она может быть назначена, препятствий по закону нет, но это не значит, что она приступила к работе, – сообщил источник «Омск-информа».

Татьяна Фролова была назначена первым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска 27 июня 2023 года. В ее полномочия входили управление и регулирование отношений в области архитектуры и градостроительства на территории города. До этого, с мая 2022 года по 26 июня 2023 года, Фролова была советником мэра Омска, а ранее на протяжении трех с половиной лет трудилась в избирательной комиссии Омской области. 

Скандальной стройкой на улице Пригородной в городке Нефтяников занималось ООО «СЗ «Причал-55». Прокуратура через суд добилась признания недействительными разрешения на строительство, проектной документации и положительного заключения на проект, выданного городскими властями. Как было установлено в ходе проверки надзорного органа, береговая полоса реки Иртыш, которая должна находиться в федеральной собственности и быть доступной гражданам, была передана администрацией Омска предпринимателю. Также было установлено, что демонтаж Северного причала проводился без необходимых разрешений. Сейчас стройка на Пригородной не ведется.

1387Наталья Корнеева
·Политика

Татьяна Фролова, подписавшая скандальное разрешение на стройку по улице Пригородной, теперь работает замглавы Октябрьского округа.

В Омске чиновницу, обвиняемую в превышении должностных полномочий и находящуюся под домашним арестом, вновь трудоустроили на муниципальную службу. «Омск-информ» подробно разобрался в правовой коллизии.

20 февраля текущего года на тот момент первому заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Татьяне Фроловой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет о незаконной выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по улице Пригородной в Советском округе Омска. Фролова была задержана, суд по ходатайству органов следствия с учетом того, что она может воспрепятствовать расследованию, отправил ее под домашний арест с запретом определенных действий. 

Как сообщили «Омск-информу» в Следственном управлении СК РФ по Омской области, сейчас обвиняемая находится под домашним арестом: ей запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, а также наложен ряд других ограничений. Срок его продлен, расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 2 июня, стало известно, что Татьяна Фролова заняла должность заместителя главы Октябрьского округа Омска. Ее имя есть в справочнике, правда, без указания телефона. Известно, что ее одновременно освободили от должности в департаменте архитектуры и назначили на высокий пост в администрации Октябрьского округа. Произошло это на прошлой неделе.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, такие вопросы регулируются Федеральным законом №78-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Ограничения, связанные с гражданской службой, прописаны в статье 16 этого закона.

– Она может быть назначена, препятствий по закону нет, но это не значит, что она приступила к работе, – сообщил источник «Омск-информа».

Татьяна Фролова была назначена первым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска 27 июня 2023 года. В ее полномочия входили управление и регулирование отношений в области архитектуры и градостроительства на территории города. До этого, с мая 2022 года по 26 июня 2023 года, Фролова была советником мэра Омска, а ранее на протяжении трех с половиной лет трудилась в избирательной комиссии Омской области. 

Скандальной стройкой на улице Пригородной в городке Нефтяников занималось ООО «СЗ «Причал-55». Прокуратура через суд добилась признания недействительными разрешения на строительство, проектной документации и положительного заключения на проект, выданного городскими властями. Как было установлено в ходе проверки надзорного органа, береговая полоса реки Иртыш, которая должна находиться в федеральной собственности и быть доступной гражданам, была передана администрацией Омска предпринимателю. Также было установлено, что демонтаж Северного причала проводился без необходимых разрешений. Сейчас стройка на Пригородной не ведется.

1387Наталья Корнеева