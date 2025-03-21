Застройщик пытался оспорить решение в апелляционном порядке, но решение оставлено без изменений.

В Омске вступило в силу решение Советского районного суда Омска по делу о незаконном строительстве многоквартирного дома в микрорайоне «Пригородный». Суд признал недействительными разрешение на строительство, проектную документацию и положительное заключение на проект, выданное городскими властями. Кроме того, признаны незаконными действия ООО «СЗ «Причал-55», осуществляющего строительство жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной.

Прокуратура обратилась в суд после проведения проверки, инициированной прокурором Омской области Алексеем Афанасьевым, в ходе которой были выявлены нарушения. В частности, береговая полоса реки Иртыш, которая должна находиться в федеральной собственности и быть доступной гражданам, была передана администрацией Омска предпринимателю. Также было установлено, что демонтаж причала проводился без необходимых разрешений.

– При строительстве секций С4 и С2 жилых домов по ул. Пригородная застройщиком произведен демонтаж обнаруженного анкерного оборудования открылков причала для освобождения места под устройство свайных фундаментов многоквартирного дома, – говорится в материалах Советского суда. – Однако расположение части шпунтовых стенок гидротехнического сооружения (причала) на месте строительства дома не учитывалось при разработке проектной документации, при подготовке положительного заключения негосударственной экспертизы и при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома.

Несмотря на внесенные прокуратурой представления администрации, застройщику и владельцу причала, требования остались неисполненными, что привело к подаче иска в суд. Ответчики пытались оспорить решение в апелляционном порядке, однако Омский областной суд оставил его без изменений.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. Также продолжается рассмотрение дела о понуждении собственника причала привести сооружение в соответствии с требованиями безопасности.

Прокуратура продолжает следить за расследованием уголовных дел, связанных с халатностью при выдаче разрешений на строительство, проектировании ЖК «Мирапорт» и нарушениями в обслуживании канализационной насосной станции.