Также из специальной комиссии исключили и других участников.
Омская мэрия издала постановление об изменении состава постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны. Как сообщается в документе, из этой комиссии исключили заместителя главы администрации Ленинского округа Владимира Крыжевского, а также Александра Коха и Татьяну Фролову.
Напомним, Кох в марте уволился с поста первого заместителя директора департамента строительства. А Фролова находится под домашним арестом из-за подозрения в превышении должностных полномочий. Отметим, что арест не помешал ей на прошлой неделе сменить должность первого заместителя директора департамента архитектуры на пост заместителя главы Октябрьского округа.
Вместо них в комиссию войдут первый заместитель департамента строительства Анна Даминова, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Елена Шевченко, глава Ленинского округа Николай Хроленко и его первый заместитель Александр Шнипко.