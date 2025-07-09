На судьбу Татьяны Фроловой повлияли ее неуживчивый характер, стечение обстоятельств и ряд юридических нюансов.

«Омск-информу» стали известны новые подробности уголовного дела бывшего первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяны Фроловой. 2 июня, будучи под домашним арестом, она заняла пост заместителя главы Октябрьского округа Омска.

Чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, Фролова незаконно выдала разрешение на строительство жилого дома на улице Пригородной в городке Нефтяников. Во время забивки свай соседняя многоэтажка пошла трещинами, жители встревожились, вмешались силовики. В итоге дом запретили строить, а на Фролову завели уголовное дело. Ее сначала задержали, а потом отправили под домашний арест с запретом определенных действий. Этот актуальный статус не помешал чиновнице получить новую должность.

Как пояснил собеседник редакции, в юридическом плане проступок Фроловой не столь серьезен.

– Омские силовики занимаются этим делом в какой-то степени из-за того, что оно находится на контроле главы Следкома РФ Александра Бастрыкина,– говорит инсайдер. – Она все сделала правильно. Фроловой дали пакеты документов, в которых не оказалось никаких нарушений, она выдала разрешение. Департамент архитектуры не может проводить геологических исследований. У ведомства есть свой горизонт полномочий, выше которого она действовать не могла.

По данным источника, тому факту, что уголовному преследованию дали такой ход, способствовал неуживчивый и мятежный характер Фроловой.

– Она дерзкая. Когда начались волнения, ей звонили силовики, предупреждали об уголовном деле, Фролова даже не стала с ними разговаривать, – отметил источник. – Не разобралась, посчитала по умолчанию, что действовала по закону. Поэтому, когда преследование вышло на федеральный уровень, следком не стал проявлять дипломатии.

Что касается назначения в администрацию Октябрьского округа, то оно, как утверждает эксперт «Омск-информа», кажется вполне логичным.

– Фролова – крепкий юрист, работает в структурах мэрии с 1999 года. Вполне может продолжать двигаться по этой стезе, – подчеркнул инсайдер.

Он также акцентировал внимание на том, что проблемы с многоэтажкой на Пригородной, расположенной по соседству со скандальной стройкой, никуда не делись. Теперь там не только трещины, но и хронически не работающая канализация. Возводил этот жилой микрорайон другой застройщик, и к нему нет никаких претензий.

Добавим, что есть и другие точки зрения относительно уголовного дела Татьяны Фроловой и продолжения ее карьеры в мэрии. «Омск-информ» разбирается в этой непростой политической истории.