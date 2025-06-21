Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по громкому уголовному делу.

Следственный комитет отреагировал на освобождение из-под домашнего ареста чиновницы омской мэрии Татьяны Фроловой, которую обвиняют в неправомерной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса на улице Пригородной в Омске.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Фроловой и признал незаконным продление домашнего ареста для представительницы городской администрации. Это вызвало недовольство среди омичей.

– В СМИ и социальной сети сообщается о несогласии общественности с изменением меры пресечения обвиняемой по уголовному делу. В настоящее время суд отказал в продлении срока содержания обвиняемой под домашним арестом, в связи с чем гражданами усматривается коррупционная составляющая, – говорится в сообщении СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В декабре 2023 года Татьяна Фролова, занимавшая на тот момент должность первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии, выдала ООО «Причал-55» разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной в Советском округе Омска. В результате начавшихся работ в стенах близлежащих многоквартирных домов образовались трещины, нарушилась целостность трубопроводов, помещения оказались затоплены канализационными стоками.

Скандальная стройка была остановлена прокуратурой, которая в ходе проверки установила, что разрешение на строительство было выдано с нарушениями. На Фролову завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». С февраля текущего года она находилась под домашним арестом, в начале июня он был продлен на срок 1 месяц 4 дня. Будучи под домашним арестом, чиновница успела поменять должность, став заместителем главы Октябрьского округа.