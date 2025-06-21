Омск-Информ
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·Политика

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по громкому уголовному делу.

Следственный комитет отреагировал на освобождение из-под домашнего ареста чиновницы омской мэрии Татьяны Фроловой, которую обвиняют в неправомерной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса на улице Пригородной в Омске.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Фроловой и признал незаконным продление домашнего ареста для представительницы городской администрации. Это вызвало недовольство среди омичей.

– В СМИ и социальной сети сообщается о несогласии общественности с изменением меры пресечения обвиняемой по уголовному делу. В настоящее время суд отказал в продлении срока содержания обвиняемой под домашним арестом, в связи с чем гражданами усматривается коррупционная составляющая, – говорится в сообщении СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В декабре 2023 года Татьяна Фролова, занимавшая на тот момент должность первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии, выдала ООО «Причал-55» разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной в Советском округе Омска. В результате начавшихся работ в стенах близлежащих многоквартирных домов образовались трещины, нарушилась целостность трубопроводов, помещения оказались затоплены канализационными стоками.

Скандальная стройка была остановлена прокуратурой, которая в ходе проверки установила, что разрешение на строительство было выдано с нарушениями. На Фролову завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». С февраля текущего года она находилась под домашним арестом, в начале июня он был продлен на срок 1 месяц 4 дня. Будучи под домашним арестом, чиновница успела поменять должность, став заместителем главы Октябрьского округа.

·Политика

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по громкому уголовному делу.

Следственный комитет отреагировал на освобождение из-под домашнего ареста чиновницы омской мэрии Татьяны Фроловой, которую обвиняют в неправомерной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса на улице Пригородной в Омске.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Фроловой и признал незаконным продление домашнего ареста для представительницы городской администрации. Это вызвало недовольство среди омичей.

– В СМИ и социальной сети сообщается о несогласии общественности с изменением меры пресечения обвиняемой по уголовному делу. В настоящее время суд отказал в продлении срока содержания обвиняемой под домашним арестом, в связи с чем гражданами усматривается коррупционная составляющая, – говорится в сообщении СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В декабре 2023 года Татьяна Фролова, занимавшая на тот момент должность первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии, выдала ООО «Причал-55» разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной в Советском округе Омска. В результате начавшихся работ в стенах близлежащих многоквартирных домов образовались трещины, нарушилась целостность трубопроводов, помещения оказались затоплены канализационными стоками.

Скандальная стройка была остановлена прокуратурой, которая в ходе проверки установила, что разрешение на строительство было выдано с нарушениями. На Фролову завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». С февраля текущего года она находилась под домашним арестом, в начале июня он был продлен на срок 1 месяц 4 дня. Будучи под домашним арестом, чиновница успела поменять должность, став заместителем главы Октябрьского округа.