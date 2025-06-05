Ограничения будут действовать еще месяц.
Вчера, 4 июня, Куйбышевский районный суд Омска продлил домашний арест бывшему первому заместителю директора департамента архитектуры Татьяне Фроловой. Она останется под арестом до 11 июля.
Напомним, чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2023 году она, зная о нарушениях в проектной документации, выдала разрешение компании ООО «СЗ «Причал-55» на строительство жилого комплекса «Мирапорт» на берегу Иртыша. После начала строительства стены соседней многоэтажки покрылись трещинами. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд, который остановил стройку.
На этой неделе стало известно, что Фролова во время своего домашнего ареста сменила пост бывшего первого заместителя директора департамента архитектуры на пост заместителя главы Октябрьского округа. Однако после публикаций об этом в СМИ информацию о Фроловой с сайта администрации округа удалили.