Красим «фасад»: зачем в «убитый» омский транспорт суют новые технологии

Омичам порой не на чем уехать на работу, зато чиновники бодро отчитываются о валидаторах, «умных» светофорах и автобусах «правильного» цвета.

департамент транспорта г. Омска

Общественный транспорт Омска обрастает новыми технологиями. В омские автобусы внедряют электронный мониторинг и новые системы оплаты проезда, а на дорогах устанавливают «умные» светофоры.

Тем временем омичи стоят на остановках и с грустью смотрят на проезжающий мимо транспорт. Те автобусы, которые все же удосужились остановиться, забиты. С другим видом транспорта тоже проблем хватает: некоторые трамваи, троллейбусы и маршрутки уже порядком изношены, а трамвайное полотно, судя по отчетам администрации, уже должно начать рассыпаться в прах.

«Омск-информ» разобрался в нюансах городского транспортного парка, который усиленно снабжают современными технологиями.

omskinform.ru

«Убитые» трамваи

Так, наиболее критическим оценивается состояние омского трамвайного парка. Реальные цифры износа инфраструктуры настораживают: рельсовое полотно выработало свой ресурс на 88 %, а сами вагоны изношены на 68,8 %. Относительно благополучной на этом фоне выглядит лишь контактная сеть, износ которой составляет 28 %.

Однако темпы реанимации путей остаются катастрофически низкими – за весь прошлый год в миллионном городе удалось заменить чуть более 1,2 км путей и всего 2 км контактной сети.

omskinform.ru

Троллейбусам не хватает места

Это создает разительный контраст с троллейбусным сообщением, которое благодаря масштабному обновлению парка с 2020 года выглядит значительно оптимистичнее. Сегодня износ омских троллейбусов составляет всего 33,5 %, а их инфраструктура находится в образцовом по местным меркам состоянии: контактная сеть изношена лишь на 12 %. Столь заметный разрыв стал возможен благодаря активной модернизации в минувшем году, когда рабочие обновили сразу 23,6 км троллейбусных линий.

Однако омским троллейбусам не хватает места на дорогах города. Из 167 троллейбусов в будние дни гараж не покидают 69 машин, а выходные это число возрастает до 88. С трамваями та же беда – в рабочие дни из 77 составов в депо остаются 20 трамваев, а в выходные – 36 составов. Вероятно, значительная часть не выходит на линии из-за поломок, ведь электрический транспорт некому ремонтировать, а также некому водить.

Omskinform.ru

Водители исчезают в полдень

Муниципальное предприятие «Электрический транспорт» сталкивается с целым рядом проблем, в частности, с острым кадровым голодом, будучи укомплектованным персоналом лишь на 72 %. Ситуация в ремонтных цехах и вовсе близка к критической: согласно докладу мэрии, цех по ремонту трамваев обеспечен кадрами только на 27 %, а рабочих для обслуживания троллейбусов набралось лишь 57 % от необходимого штата. При этом численность специалистов продолжает неуклонно снижаться. Несмотря на постоянное участие в ярмарках вакансий, предприятие по-прежнему отчаянно нуждается в кондукторах, слесарях, электриках и водителях.

Водителей омского общественного транспорта настолько не хватает, что иногда составы просто «исчезают» прямо на дороге или едут через остановки, вероятно, в депо. Так как рабочий день у водителя закончился, а его потенциального сменщика еще не взяли на работу.

Помимо этого, общественный транспорт может внезапно не доехать до конечной точки маршрута и высадить пассажиров где-нибудь по пути. Так, за одну поездку без пересадок можно купить билет трижды.

Автобусам – единый стиль

Не меньше проблем и в автобусных перевозках. Особенно это касается коммерческих маршрутов, которые постоянно попадают под ограничения. Власти начали с того, что убрали все маршрутки из центра города, заставив лицензиатов закупить автобусы малого класса. Кто не приобрел, извините, покиньте самые «хлебные» места города.

Частников хотят обязать убрать из маршруток расклеенную рекламу, потому что она мешает обзору пассажиров. Это лишит предпринимателей дополнительного заработка, а сами перевозчики говорят, что ничего такого в рекламе нет и она есть в общественном транспорте многих городов. Но, по всей видимости, у мэрии есть планы переделать частные автобусы в муниципальный транспорт, заменив «фасад», но оставив суть.

omskinform.ru

Кроме того, в мэрии планируют обязать частных перевозчиков передавать данные о местоположении машин, чтобы они отслеживались по онлайн-картам. Отметим, что некоторые частные перевозчики, обслуживающие в основном автобусные маршруты, и так отслеживаются на картах (иногда даже лучше, чем муниципальные автобусы), однако в «газелях» такой технологии либо нет, либо она используется редко.

Финальным штрихом в приведении всего общественного транспорта к единому стандарту станет перекраска общественного транспорта в единый цвет. Точнее, власти собираются ввести штраф для перевозчиков, чьи машины не соответствуют стандарту городского транспорта. Так, автобусы должны быть оранжевыми, троллейбусы зелеными, а трамваи красными. Частные перевозчики, работающие на межмуниципальных маршрутах, обязаны перекрасить автобусы в синий цвет.

Отметим, что муниципальный транспорт перекрашивают уже несколько лет, но с переменным успехом: денег на полную перекраску не хватает. Частным перевозчикам придется либо платить штраф за несоответствующий цвет, либо тратиться на «рестайлинг» машин.

Сейчас новые машины закупают уже в «правильном» цвете. Так, под конец прошлого года перевозчикам пришли 55 новых автобусов в «правильном» оранжевом цвете. Новые «пазики» появились на маршрутах №№ 20, 58, 59 и 73.

Фото: t.me/shelest_sn

Новые юридические нормы и машины не единственное обновление в транспортной системе города. Эффективную замену кондукторов, валидаторы, также закупают целыми партиями. Так, в этом году мэрия установит системы самостоятельной оплаты проезда еще в 60 автобусов, троллейбусов и трамваев. Как рассказали в администрации, в 2025 году омичи совершили 166,7 млн поездок и при этом в 97 % случаев пассажиры расплачивались картами. Сейчас терминалы стоят в 1413 единицах общественного транспорта, и в дальнейшем эта цифра будет только увеличиваться, пока валидаторы не «вытеснят» кондукторов окончательно.

Будущее «запнулось» о реальность

omskinform.ru

Еще одна, более современная, система оплаты проезда пока находится в разработке и уже сталкивается с трудностями в реализации. Процесс покупки билета собираются упростить настолько, что даже карту доставать не придется – понадобится лишь телефон, чтобы подтвердить платеж.

Система, по согласию пользователя, разумеется, будет считывать данные о местоположении пассажира и понимать, когда тот едет в автобусе, троллейбусе или трамвае. Однако сейчас ввод способа оплаты проезда по геопозиции «забуксовал» на месте из-за очевидной проблемы – в некоторых местах по пути следования транспорта отсутствует интернет, то есть считать местоположение пассажира и подтвердить оплату не получится. Поэтому мэрия решила повременить с экспериментами.

omskinform.ru

Не одной лишь системой оплаты будут улучшать омские автобусы, троллейбусы и трамваи. В этом году в Омске внедрят автоматизированную систему управления общественным транспортом. Она будет следить за движением, анализировать пассажиропоток, корректировать расписание и информировать пассажиров. Новая система будет управлять 1300 автобусами, троллейбусами и трамваями, на нее уже выделили 12 млн рублей.

Так, уже под руководством новой системы в Омске запустят несколько новых маршрутов, которые пойдут по следам своих «предков». После ремонта моста у Телецентра по Левобережью планируется запустить троллейбусы № 5 «МЕГА – пос. Юбилейный (Лукьяновка)» и № 10 «МЕГА – завод им. Попова», а также изменят маршрут № 8 «ул. Гашека – ОНПЗ», который сейчас поворачивает с пр. Мира на ул. Нефтезаводскую.

omskinform.ru

В будущем троллейбусы будут уходить дальше поворота у Советского исполкома по проспекту Мира. Запуск нового маршрута, конечно, потребует прокладки или ремонта (провода там все еще висят) контактной сети, но за счет этого значительно увеличат доступность транспорта для жителей «дальних» Нефтяников.

Получается, что, с одной стороны, городские власти активно инвестируют в цифровой «фасад»: выделяются миллионы на автоматизированные системы управления, внедряются валидаторы, системы оплаты по геопозиции и онлайн-мониторинг, пытаются привести к единому цветовому стандарту весь транспорт города. Однако за этим технологическим лоском скрываются фундаментальные проблемы, которые невозможно решить покупкой софта или перекраской бортов.

Профильный департамент делает ставку на автобусы и троллейбусы как на более удобные в применении виды транспорта – пустить автобус по дороге или протянуть контактную сеть, очевидно, легче и дешевле, чем прокладывать рельсы для трамваев. Впрочем, старое полотно и так уже доживает свой век. Реальный износ трамвайных путей достигает критических 88 %, грозя превратить рельсы в прах и убить трамвайное движение в Омске.

Никакая умная транспортная система не решит проблему критической нехватки кадров или устаревания подвижного состава. Для того чтобы инновации приносили пользу, а не вызывали раздражение у пассажиров, Омску необходимо сначала справиться с багажом старых бед. Цифровизация должна накладываться на исправные рельсы и укомплектованные штаты, иначе «умные» системы так и будут анализировать лишь бесконечные пробки, а высокотехнологичные системы оплаты – фиксировать поездки в переполненных салонах и изношенных вагонах. Прежде чем учить транспортную систему «думать», ее необходимо научить стабильно работать.